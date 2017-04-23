مرة أخرى : فضيحة أخلاقية تهز بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة على غرار جامعة تطوان

أخبارنا المغربية

على غرار فضيحة النقط مقابل الجنس بكلية العلوم بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان، فجرت طالبات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة فضيحة من العيار الثقيل حيث أكدن تعرضهن لاتبزاز جنسي من قبل أستاذ جامعي ومسؤول نقابي في التعليم العالي.

و وفق صحيفة الأخبار، فقد كشفت الطالبات معطيات حول الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرات إلى تجميد مسطرة البحث في شكاياتهن منذ سنتين، والتي لم يمض التحقيق فيها إلى نهايته.

وأكدت مصادر مطلعة حقائق حول هذه الفضيحة التي تتهم فيها الطالبات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة ابن طفيل أستاذهن الذي يدرس الرياضيات.