هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
لازالت فضيحة الجنس مقابل النقط التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان تطل علينا كل يوم بجديد، وذلك بعد اعتقال أستاذ الرياضيات المتورط والاستماع إلى ما لا يقل عن 3 طالبات وردت أسماؤهن في الدردشات الساخنة التي تم تسريبها.
وحسب يومية المساء في عددها الجديد، فإن الأستاذ اعترف تلقائيا أمام المحققين بالمنسوب إليه، حيث قال أنه أقدم بالفعل على ممارسة الجنس مع الطالبات اللواتي تم الاستماع إليهن لحدود الساعة.
وأضاف الأستاذ في اعترافاته أنه لم يجبر أي واحدة منهن على مصاحبته إلى الفراش وأنهن قبلن بمضاجعته طواعية.
هذا وقررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية للمتهم ل 24 ساعة إضافية إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي لازالت جارية.
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