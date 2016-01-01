وزارة المالية توقف أجرة الأستاذ الجامعي بطل فضيحة " الجنس مقابل النقط"
بواسطة 22 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أصدرت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بايقاف الراتب الشهري لأستاذ كلية العلوم بطل فضيحة "الجنس مقابل النقط" بشكل رسمي إلى حين انتهاء التحقيقات .
للإشارة فإن الأستاذ تم إيداعه بعد ظهر اليوم الإثنين السجن المدني بتطوان ، ،حيث من المنتظر أن تبدا محاكمته في الأيام القليلة القادمة ، خصوصا بعد مواجهته بضحاياه.
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