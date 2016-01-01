حصاد يزور مؤسسات تعليمية بإقليم الخميسات للوقوف على احتياجاتها و انتظارات التلاميذ

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قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلم، السيد محمد حصاد، اليوم الثنين، بزيارة خمس مؤسسات تعليمية بإقليم الخميسات، وذلك في إطار متابعة برنامج التأهيل برسم الدخول المدرسي 2017 -2018. وشملت هذه الزيارات التي تهدف للإطلاع عن قرب على وضعية هذه المؤسسات واحتياجات الطلاب والمعلمين، كلا من ثانوية الفتح التأهيلية ومدرسة علي ابن أبي طالب في جماعة الخميسات، وثانوية البارودي الإعدادية في جماعة سيدي يحيى، ومجموعة مدارس الحسن اليوسي في جماعة سيدي عبد الرزاق وثانوية زينب النفزاوية الاعدادية في جماعة تيفلت.

وبهذه المناسبة زار السيد حصاد المرافق المختلفة لهذه المؤسسات والتقى مديريها واساتذتها لمناقشة احتياجاتهم والعراقيل التي تعيق جودة التعليم في الإقليم واستمع كذلك للتلاميذ الذين عبروا عن بعض انتظاراتهم .

وتوقف الوزير الذي رافقه وفد يتكون من السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، والسيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة، والسيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، عند وضع هذه المؤسسات حيث يتطلب بعضها تجديدا، فيما أخد علما بمدى تقدم الأشغال في بعضها الآخر .

وقال السيد حصاد في تصريح للصحافة بالمناسبة إن الهدف من هذه الزيارات التي تندرج في إطار برنامج التأهيل برسم الدخول المدرسي 2017-2018، هو تفقد وضعية هذه المؤسسات التعليمية عن قرب من أجل تحديد احتياجاتها المالية أو من حيث التجهيزات والتواصل المباشر مع مديري المدارس والأساتذة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ .

وأضاف أن "تأهيل المؤسسات أولوية قصوى"، مضيفا أن هذه الزيارات التي سيتم تعميمها على جميع جهات المملكة مكنت من معاينة الجهود المبذولة في العديد من المستويات وكذا رصد بعض الاختلالات.

يذكر أن برنامج التأهيل برسم الدخول المدرسي 2017 -2018 يندرج في إطار تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.