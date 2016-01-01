وزارة حصاد تعلن عن نتائج نهائيات الأولمبياد الوطنية 2017

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أسفرت نتائج نهائيات الأولمبياد الوطنية 2017 في الفيزياء والبيولوجيا والرياضيات والكيمياء، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالرباط، خلال شهر أبريل الماضي، عن تأهل 12 تلميذا وتلميذة للمباراة العامة للعلوم والتقنيات.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للقانون التنظيمي للمباراة العامة للعلوم والتقنيات، يعتبر هؤلاء المتوجون والمتوجات مؤهلين للمشاركة في المباراة العامة للعلوم والتقنيات في المجال العلمي الموافق لمجال التتويج في "الأولمبياد الوطنية"، والتي ستجرى في دورتها الثامنة يوم 10 يوليوز المقبل بالرباط.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بكل من خولة بنيوب، ومهدي عياد، وكوثر شنتاف، ومريم لكتاتني، وأحلام العباسي، وهبة أدمامو، وهدى حنبلي، وسفيان الحبشي، وأسامة الورداسي، والمهدي أوداود، وأحمد أمين أنزلي وأحمد عسني، الذين يمثلون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وجهة الشرق، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي.

وشارك في منافسات هذه الدورة 73 مترشحا ومترشحة من تلاميذ السنة أولى بكالوريا الحاصلين على المراتب الأولى في محطتي الانتقاء اللتين نظمتا إقليميا وجهويا خلال الموسمين الدراسيين 2015-2016 و2016-2017، اجتازوا على إثرها أربعة فروض انتقائية موحدة وطنيا، إلى جانب استفادتهم من تداريب.