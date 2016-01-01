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مديرية أكادير توضح بخصوص إغتصاب تلميذة بمؤسسة تعليمية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مديرية أكادير توضح بخصوص إغتصاب تلميذة بمؤسسة تعليمية

أخبارنا المغربية : أكادير

نفت  المديرية الاقليمية  لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأكادير اداوتنان ، الأخبار التي تحدثت عن تعرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7سنوات لاعتداء جنسي نتج عنه افتضاض بكارتها، وسط مدرستها الكائنة بحي تدارت بمدينة أكادير من طرف شخص مجهول.

و أكدت في بلاغ للرأي العام بهذا الخصوص ، أن كل ما ورد بالمقال المذكور عار عن الصحة، ولا أساس له، مضيفة " أن المديرية الإقليمية تسجل باستغراب إقدام بعض المواقع على نشر الإشاعات الزائفة والأخبار الملفقة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في متابعة المشوشين عليها بنشر مثل هذه الأخبار الزائفة التي من شأنها إثارة البلبلة والفتنة في صفوف أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ".

 

 

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