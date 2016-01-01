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أستاذ فضيحة تطوان : هذا ما دفعني لاقامة علاقات جنسية مع طالبات

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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أستاذ فضيحة تطوان : هذا ما دفعني لاقامة علاقات جنسية مع طالبات

أخبارنا المغربية : تطوان

كشفت يومية "المساء" ، أن الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بتطوان المتورط في فضيحة "الجنس مقابل النقط "، يواجه عقوبة سجنية قد تصل مدتها إلى 20 سنة، وذلك بعد أن تمت متابعته، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة من بينها هتك عرض والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ وإهانة هيئة منظمة.

و أوضحت اليومية في عدد اليوم الاربعاء، أن الأستاذ بدى، أثناء نقله من ولاية الأمن بتطوان إلى محكمة الاستئناف، شاحب اللون غير منسق الملابس وتبدو عليه علامات الصدمة والذهول، مشيرة أن الأستاذ ادعى أمام هيئة التحقيق أنه "مريض نفسيا"، وأن هذا الأمر هو الذي ورطه في إقامة علاقات جنسية مع طالبات، مضيفا أن الأمر في البداية لم يكن يخرج عن العالم الافتراضي، قبل أن يجد نفسه متورطا فعليا.

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