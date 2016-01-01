الأساتذة المتعاقدون يتلقون أجورا مضاعفة عن طريق الخطأ

اخبارنا المغربية : متابعة

كشفت يومية " المساء " ، أن بعض الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس تم التواصل معهم من طرف المصالح المعنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس من أجل العمل على استرجاع المبالغ المالية التي وصلت إلى حساباتهم البنكية عن طريق الخطأ، الأمر الذي أثار استغراب بعضهم.

و اوضحت ذات اليومية في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن هذه الواقعة خلقت حالة من الإرتباك داخل المصلحة المعينة، كما أثارت القضية العديد من الاسئلة حول الطريقة التي يتم بها تدبير هذه العملية.