مسيرة حاشدة لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالرباط

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

نظمت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب اليوم الأربعاء، مسيرة بالرباط عرفت مُشاركة المئات من هذه الفئة.

المسيرة الحاشدة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحاً من باب الرواح إلى البرلمان، أطلق عليها اسم مسيرة الإطار، للدلالة على معاناة هذه الفئة التي ماتزالُ تناضل من أجل هذا المطلب (الحصول على إطار خاص بالمديرين)؛ ومطالب أخرى.

ومن بين الشعارات القوية التي تم ترديدها أثناء المسيرة ،" يا وزير يا مسؤول هذا الشيء ما شي معقول" و"قولو للوزارة مطالب قانونية لا تراجع لا تسويف لا حلول ترقيعية"، وكذا "الحكومات مشات وجات و الحالة هيا هيا عيوتونا بالشعارت والمدير الضحية".