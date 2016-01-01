قضية أستاذ الجنس مقابل النقط "غادا وتخياب" بعد الكشف عن تقرير اللجنة العلمية

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

موقف في غاية التعقيد ذلك الذي أصبح فيه أستاذ مادة الرياضيات بكلية العلوم بتطوان بطل ما بات يعرف بفضيحة الجنس مقابل النقط، وذلك بعد توالي أدلة الإثبات التي تورطه أكثر فأكثر.

فبعد الشهادات التي أدلت بها بعض الطالبات المتورطات واللواتي اعترفن بربط علاقة جنسية مع الأستاذ مقابل منحهن نقط عالية ، جاء تقرير اللجنة العلمية التي عينها مجلس الجامعة لمراجعة أوراق امتحان الطالبات المتهمات في مادة الرياضيات ، تبين للجنة أن الخط الذي حررت به إحدى الأوراق مطابق لخط الأستاذ، مما يعني أ الطالبة سلمت ورقتها فارغة وهو من تكفل بتحرير الإجابة أو أن إجاباتها كانت سيئة جدا فقام بتغيير ورقة الامحان بأخرى من تحريره.

للإشارة فإن الأستاذ المتهم الموجود بسجن الصومال بتطوان اعترف خلال التحقيق بالمنسوب إليه معتبرا أنه يعاني مرضا نفسيا .