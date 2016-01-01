المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأكادير تنظم معرضا إقليميا للفنون التشكيلية بألوان البيئة

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

اعطى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمديرية أكاديرإداوتنان رفقة وفد رسمي يضم رؤساء المصالح والمكاتب وبعض مديري المؤسسات التعليمية إنطلاق المعرض الإقليمي للفنون التشكيلية الخاص بالإبداعات التلاميذية مساء اليوم الخميس11 ماي2017 بالقاعة المتعددة الاختصاصات بالثانوية التأهيلية التقنية الادريسي بأكادير

ويأتي هذا المعرض الذي يمتد من 11 الى 14 ماي في إطار ترسيخ الثقافة البيئية وتشجيعها في أوساط تلاميذ المؤسسات التعليمية؛ لتربية الذوق الفني والإبداعي لديهم كوسيلة للتحسيس في موضوع التغيرات المناخية لإرساء أسس التنمية المستدامة٠

بهدف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015/2030، وتنزيلا للمشاريع المندمجة ومن اجل تحسين جودة الحياة المدرسية، وانسجاما مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر قمة الأطراف حول التغيرات المناخية المنعقدة بمراكش خلال نونبر 2016 والرامية الى تقليص اسباب التلوث و تشجيع المبادرات ذات الطابع البيئي وخصوصا ما يتعلق بالتربية البيئية و التنمية المستدامة، وتماشيا مع التوجهات الرسمية والمذكرات الوزارية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شان ارساء قواعد التربية البيئية وتنشيط الحياة المدرسية وتجويد التعلمات بالمؤسسات التعليمية٠

وضم المعرض مجموعة من اللوحات و الأعمال الفنية المختلفة التي أبدعتها أنامل تلاميذ وتلميذات المؤسسات الإعدادية والثانوية المشاركة تحت إشراف أساتذة التربية التشكيلية والتي أبهرت جل الحاضرين بجودتها وتناسق وتناغم ألوانها التي تقارع أعتد المدارس التشكيلية؛لتبين أن المؤسسات التعليمية بجهة أكادير إداوتنان تزخر بمجموعة من المواهب الشابة في ميادين مختلفة تنتظر فقط من ينفض عنها الغبار ٠