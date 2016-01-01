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فين وصلنا...مجهولون يقتحمون مدرسة وهذا ما سرقوه من مطعمها !

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فين وصلنا...مجهولون يقتحمون مدرسة وهذا ما سرقوه من مطعمها !

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مجهولين اقتحموا مجموعة مدارس أولاد سعيد الواد اقليم بني ملال ، وتسللوا عبر تكسير نافذة المطعم ، حيث سرقوا كمية من المواد الغذائية تقدر ب 30 لتر من الزيوت وحوالي 15 كلغ من علب السردين و17 كلغ من العدس .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت عناصر الدرك الملكي قبل قليل بالمدرسة وفتحوا تحقيقا في هذه السرقة لتحديد هوية اللصوص الجناة.

هذا وسبق لنفس المدرسة أن تعرضت السنة الماضية للسرقة ، وهو ما يستدعي بذل الجهود للكشف عن الجناة.

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