فين وصلنا...مجهولون يقتحمون مدرسة وهذا ما سرقوه من مطعمها !
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مجهولين اقتحموا مجموعة مدارس أولاد سعيد الواد اقليم بني ملال ، وتسللوا عبر تكسير نافذة المطعم ، حيث سرقوا كمية من المواد الغذائية تقدر ب 30 لتر من الزيوت وحوالي 15 كلغ من علب السردين و17 كلغ من العدس .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت عناصر الدرك الملكي قبل قليل بالمدرسة وفتحوا تحقيقا في هذه السرقة لتحديد هوية اللصوص الجناة.
هذا وسبق لنفس المدرسة أن تعرضت السنة الماضية للسرقة ، وهو ما يستدعي بذل الجهود للكشف عن الجناة.
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