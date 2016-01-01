هـام لأصحاب " البـاك ".. انطلاق الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، انطلقت على الموقع الإلكتروني www.cpge.ac.ma وستستمر إلى غاية 23 ماي الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه يلج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج الباكالوريا، المرشحون الذين تابعوا دراستهم بالسنة الثانية باكلوريا خلال السنة الدراسية 2016/2017، والحاصلين على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2017، والذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2017.

ويوضع ملف الترشيخ مقابل وصل إيداع بالمؤسسة الأصلية بعد تحميله عبر بوابة e-CPGE الموجودة على الموقع (www.cpge.ac.ma).