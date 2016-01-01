اقتناء 58 حافلة من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس في إقليم تارودانت

تم مؤخرا بإقليم تارودانت، اقتناء 58 حافلة للنقل المدرسي ، تسع كل واحدة منها 31 مقعدا، وذلك من أجل دعم جهود محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، خاصة في المناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم .



وأفاد بلاغ للمجلس الإقليمي بأن هذه المجموعة من الحافلات ، المزودة بنظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية ، تم اقتناؤها في إطار شراكة بين كل من المجلس الإقليمي لتارودانت ، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.



وقد أشرف وفد مختلط برئاسة السيد حاميد البهجة ، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ، أمس الخميس ، على تفقد هذا الأسطول من الحافلات للتأكد من سلامتها وتوفرها على كامل المقومات والتجهيزات المضمنة في سند الطلب الخاص بهذه العملية ، حيث ضم الوفد ممثلين عن عمالة الإقليم ، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، وعدد من نواب رئيس المجلس الإقليمي.



وحسب المصدر نفسه ، فقد تم تمويل اقتناء 18 من هذه الحافلات من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بينما تم تمويل اقتناء 40 حافلة المتبقية من طرف كل من المجلس الإقليمي لتارودانت ، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.



واعتبر السيد حاميد البهجة، أن هذا الأسطول من حافلات النقل المدرسي يشكل خطوة أولى ضمن مسلسل لتحقيق المشروع الطموح الذي يسعى المجلس الإقليمي لتارودانت إلى تحقيقه بمعية مجموعة من الشركاء ، والمتمثل في تغطية عدد كبير من الجماعات الترابية بالإقليم بحاجياتها من النقل المدرسي ، خاصة منها الجماعات التي تغلب عليها وعورة التضاريس الجبلية.



وأضاف السيد البهجة أن حرص المجلس الإقليمي على توفير النقل المدرسي في العالم القروي بتارودانت ينسجم مع الروح التي تأسست عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، خاصة في الشق المتعلق منها بمحاربة التهميش في العالم القروي، حيث تنتشر ظاهرة الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف الفتيات.