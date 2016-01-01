الطلبة بالحي الجامعي ببني ملال يطالبون بتمديد مدة السكن بسبب الامتحانات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يعاني طلبة الحي الجامعي امغيلة ببني ملال من مجموعة من المشاكل ولعل أبرزها ، هي مشكلة السكن ، حيث أنه يعتبر يوم 15/07 2017 هو آخر يوم بالنسبة للطلبة القاطنين للتواجد داخل الساحة الجامعية وهذا ما يشكل لهم معاناة حقيقية ،لاسيما أن هناك العديد من الطلبة لم ينتهوا بعد من امتحاناتهم .

و السؤال الذي يطرحه الطلبة هو اين سيقضون فترة الامتحانات بعد غذ السبت ، هل يكترون بيوت لمدة أربعة او خمسة أيام وهم الذين ظروفهم المادية لا تسمح لهم، أم انهم سيبيتون بجوار الحي الجامعي ! .

وطالب الطلبة المتضررون من المسؤولين وعلى رأسهم مدير الحي الجامعي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ،أن يعملوا على ايجاد حل لهذا المشكل وأن يمددوا لهم فترة الايواء داخل الحي الجامعي حتى انتهاء الامتحانات.