أساتذة يتضامنون مع المدير المعفي بسبب بطاقة تعبئة من فئة 10 دراهم

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وجه عدد من الأطر التربوية العاملة بإعدادية صبرا بمدينة زايو إقليم الناظور، رسالة استعطاف على شكل عريضة استنكارية يلتمسون فيها من وزير التربية الوطنية محمد حصاد، التراجع عن قرار الإعفاء الذي طال مدير المؤسسة التعليمية بعدما فرض بطاقة تعبئة ضمن رسوم تسجيل التلاميذ الجدد.

و أكد الأساتذة الموقعون على العريضة أن المدير مشهود له بالجدية حيث حقق العديد من المنجزات من بينها ، الإهتمام بمرافق المؤسسة والرقي بها، تجميل مرافق المؤسسة والحرص على ان تكون في أبهى حلة، الحرص على التواصل مع كافة الشركاء والأطراف، التفاني في العمل وجعل مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار، بلوغ المؤسسة للمستوى عالي في نسبة النجاح على مستوى الإقليم.

كما أفاد الأساتذة أن عملية التسجيل قد مرت في جو هادئ وكما كان متوقعا حيث بلغت نسبة التسجيل 90 في المائة دون تسجيل اي شكاية أو اعتراض من طرف الآباء وأولياء الأمور.

و أكد الأساتذة أنه لم يثبت ان أحضر أي من المسجلين بطاقة تعبئة ضمن لوازم التسجيل وهو ما وقفت عليه اللجنة الإقليمية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية، مطالبين بإلغاء قرار الإعفاء الجائر معتبرينه :"حيفا في حق رجل تعليم نزيه قدم الكثير لخدمة التعليم وخصوصا مؤسستنا".