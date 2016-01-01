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تورط برلماني في النصب على تلاميذ في عملية التسجيل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تورط برلماني في النصب على تلاميذ في عملية التسجيل

أخبارنا المغربية 

تفجرت فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات و رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، تفجرت وذلك باستخلاص رسوم غير قانونية من التلاميذ المسجلين.

و قالت يومية الصباح أنه وحسب وثائق رسمية، فقد جرى استخلاص مبلغ 45 درهما من التلاميذ واجبا للانخراط في جمعية الأباء، في حين أن القانون الأساسي للجمعية ينص صراحة في المادة الخامسة منه، بخصوص العضوية، أنه يؤدى واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في 30 درهما.

ونقلت الصباح، أنه للتحايل على القانون وبسط الطريق أمام عمليتي النصب والسرقة اللتين نهجها الرئيس بمعية أمين المال، تمت إضافة عبارة “الاشتراك+البريد+المضمون”، وهو ما اعتبر محاولة للتضليل.

 
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