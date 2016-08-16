بالوثائق : النقابة الوطنية للتعليم العالي تكشف خروقات خطيرة بجامعة ابن زهر بأكادير و تطالب حصاد بالتدخل العاجل

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من بلاغ استنكاري موجه للرأي العام الوطني، أكدت من خلاله النقابة الوطنية للتعليم العالي - المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - المكتب المحلي لأكادير- ان المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تعيش أجواء متوترة جراء سوء التدبير الذي تنتهجه إدارة المؤسسة ، و التي ما فتئت تقوم بحسب البلاغ ، بخروقات و تجاوزات واختلاق العراقيل والمساس بأهلية الهياكل.

ومن أجل محاولة إعادة الأمور إلى نصابها، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عدة لقاءات مع السيد مدير المؤسسة والسيد رئيس جامعة ابن زهر. وبعد تجاهل المسؤولين للتساؤلات المطروحة ناشد المكتب المحلي الوزارة الوصية من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص جميع الخروقات والتي يمكن صنفها البلاغ إلى ثلاثة أصناف ( البلاغ ) ، حيث حاولنا في موقع " أخبارنا المغربية " ربط الاتصال مع إدارة المؤسسة من أجل التعقيب على ما ورد فيه ، لكن تعذر علينا ذلك ، غير أن باب الموقع مفتوح في وجه الإدارة من أجل رد على ما جاء في هذا البلاغ من ادعاءات احتراما لمبدأ الرأي و الرأي الأخر :