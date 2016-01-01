أنباء عن إصابات واعتقالات إثر تدخل أمني لفض اعتصام الطلبة بطنجة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أفادت مصادر طلابية أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة شهدت اليوم تدخلا أمنيا وصفته بالعنيف في حق الطلبة المقاطعين لامتحانات الدورة الاستدراكية منذ حوالي أسبوعين.
وأضافت ذات المصادر أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الطلبة، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده بشكل رسمي.
للإشارة فإن التدخل جاء حسب مصادر أمنية من أجل تحرير المدرجات والقاعات حتى يتسنى للطلبة غير المقاطعين اجتياز الامتحانات التي منعوا منها.
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