 ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب

نورالدين ثلاج من خريبكة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، صباح اليوم الإثنين 17 يوليوز، أستاذا زائرا بكلية المتعددة التخصصات بالمدينة متلبسا بتلقي رشوة من طالب بذات الكلية.

ووفق مصادر الجريدة، فقد طالب الأستاذ الطالب بمبلغ مالي قدره 400 درهم مقابل منحه نقطة في مادة الإحصاء، الأمر الذي دفع الطالب إلى تبليغ الشرطة وتقديم تسجيلات صوتية توثق لعملية الابتزاز، ليتم نصب كمين للأستاذ وضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي قرب أحد الفنادق بالمدينة.

وقال الطالب، الذي يعمل أستاذا للتعليم الإبتدائي في تصريح للموقعذ، إن الأستاذ الزائر الموقوف حاول مرارا ابتزاز الطلبة الموظفين، مقابل منحهم نقطا تجنبهم الرسوب، لكن هذه المرة بالغ في الابتزاز عندما قده الطالب للاستفسار عن عدم نجاحه في مادة الإحصاء بشعبة الجغرافيا، ليفاجأ بالأستاذ يبتزه، فأخطر الشرطة التي نصبت له كمينا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.