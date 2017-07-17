الرئيسية | مستجدات التعليم |  ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب

 ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
 ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب

 

نورالدين ثلاج من خريبكة 

 

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، صباح اليوم الإثنين 17 يوليوز، أستاذا زائرا بكلية المتعددة التخصصات بالمدينة متلبسا بتلقي رشوة من طالب بذات الكلية. 

 

ووفق مصادر  الجريدة، فقد طالب الأستاذ الطالب بمبلغ مالي قدره 400 درهم مقابل منحه نقطة في مادة الإحصاء، الأمر الذي دفع الطالب إلى تبليغ الشرطة وتقديم تسجيلات صوتية توثق لعملية الابتزاز، ليتم نصب كمين للأستاذ وضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي قرب أحد الفنادق بالمدينة.

 

وقال الطالب، الذي يعمل أستاذا للتعليم الإبتدائي في تصريح للموقعذ، إن الأستاذ الزائر الموقوف حاول مرارا ابتزاز الطلبة الموظفين، مقابل منحهم نقطا تجنبهم الرسوب، لكن هذه المرة بالغ في الابتزاز عندما قده الطالب للاستفسار عن عدم نجاحه في مادة الإحصاء بشعبة الجغرافيا، ليفاجأ بالأستاذ يبتزه، فأخطر الشرطة التي نصبت له كمينا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

مجموع المشاهدات: 5167 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | علي
النقط مقابل الجنس...و النقط مقابل المال...و النقط مقابل السوايع الاضافية..... هدا لم يعد قطاع التعليم و انما اصبح ماخورا.... و البركة في من يسمون رجال و نساء التعليم..
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/17 - 08:29
2 | مواطن
الاستاد العاهر...و الاستادة الداعرة..
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/17 - 08:32
3 | المغربي
كاد المعلم أن يكون رسولا
حتى مسيلمة أراد أن يندس بين الرسل ناحية للٲستاذ الطالب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/17 - 08:35
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات