المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ترد على الإتهامات الخطيرة التي وجهت لها
أحمد الهيلالي - أخبارنا المغربية
على إثر نشر العديد من المنابر الإعلامية الوطنية لمعلومات عن الخروقات التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير"مدرسة المهندسين" توصل موقع "أخبارنا المغربية" بتوضيحات من إدارة المؤسسة المعنية وفيما يلي ردها:
نشرت بعض المنابر الإعلامية أخبارا مغرضة غير صحيحة تحاول المس بسمعة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مدرسة المهندسين، التي تعتبر من أفضل المؤسسات الوطنية عمرانا وتجهيزا وتكوينا. ورفعا لكل لبس، تخبر إدارة المؤسسة الرأي العام، أن هذه الحملة المسعورة وراءها أستاذ بالمؤسسة يستغل عضويته بالمكتب النقابي من أجل محاولة الترويج لأشياء غير صحيحة. وللتوضيح سبق الأستاذ المعني أن: – رفع قضيتين بالمحكمة الإدارية تخص موضوع مباراة التوظيف التي يشير إليها المنشور وتخص توظيف أستاذين، وحكمت فيها المحكمة لصالح المؤسسة؛ – راسل الوزارة في نفس الموضوع وتوصل بجوابين محتواهما أن المباراة تمت وفق المساطر المعمول بها وأن ليس من حق الأستاذ أن يفرض نفسه في لجنة المباراة أو المس والتنقيص من أهلية أعضاء اللجنة، كما نص جواب الوزارة على أن الاساتاذ المعني ليست له الصفة القانونية للحصول على ملف المباراة. – رفض استكمال الدروس وإجراء الامتحانات للزج بالطلبة في معاركه الشخصية؛ ولدى المؤسسة ما يثبت ذلك كله
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