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حصاد يؤكد: تقريب الأساتذة الموجودين في مناطق بعيدة أهم من تلبية طلب من هم داخل نفس المديرية

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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حصاد يؤكد: تقريب الأساتذة الموجودين في مناطق بعيدة أهم من تلبية طلب من هم داخل نفس المديرية

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

شدد وزير التربية الوطنية خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين على أنه غير نادم على الطريقة التي اتبعها من أجل تدبير الحركة الانتقالية والتي جرت عليه الكثير من الانتقادات منذ الإعلان عن النتائج.

حصاد قال أن الأولوية عنده هي تلبية طلبات الأساتذة الذين يشتغلون في مديريات بعيدة عن مقر سكنهم الأصلي ، وأضاف أنه يفضل أن ينقل أستاذا يوجد في إقليم آخر ويملك 20 نقطة على أن يستجيب لطلب أستاذ في رصيده أكثر من 100 نقطة ويرغب في تغيير المؤسسة داخل نفس المديرية، لأن هذا الأخير يعيش قريبا من أسرته عكس الأول.

هذا واستنكر حصاد هذه الضجة التي أثيرت حول الحركة الانتقالية رغم أن نتائجها كانت قياسية وغير مسبوقة، في الوقت الذي كانت النقابات والأساتذة يلزمون الصمت عند الإعلان عن النتائج الهزيلة للحركات السابقة.

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