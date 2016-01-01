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وزارة التربية الوطنية تكشف رسميا عن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للباكلوريا

بواسطة بلاغ 10 دقيقة مضت
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وزارة التربية الوطنية تكشف رسميا عن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للباكلوريا

 

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحا، وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وعبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين، وكذا بالمؤسسات التعليمية المعنية في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

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