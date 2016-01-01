وزارة التربية الوطنية تكشف رسميا عن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للباكلوريا
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا - دورة يوليوز 2017، يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحا، وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وعبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين، وكذا بالمؤسسات التعليمية المعنية في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.
شاشة أخبارنا
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
- لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟