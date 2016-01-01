حصاد يقرر إجبار التلاميذ على ارتداء زي مدرسي موحد بدءا من الموسم القادم
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة جديدة يفرض موجهة إلى مدراء ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية ومدراء المؤسسات التعليمية يفرض فيها على تلاميذ التعليم العمومي ارتداء لباس مدرسي موحد بدءا من الموسم المقبل.
حصاد قال في المذكرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقوية روح الانتماء إلى المدرسة، وخلق فضاء تربوي منسجم في مظهره الخارجي ومعبر عن هوية مشتركة".
واعتبر الوزير أن تحديد مواصفات اللباتس المدرسي تناط بمجلس تدبير المؤسسة والذي عليه أن يراعي خصوصيات المنطقة والقدرة الشرائية لأسر المتمدرسين.
وفيما يلي نص المذكرة الوزارية :
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