وزارة التربية الوطنية تعلن عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية للبكالوريا
أخبارنا المغربية - بلاغ
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا 2017، بلغ 490 49 ناجحة وناجحا.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه ، أن عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في كلتا الدورتين العادية والاستدراكية، بلغ 524 205 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.20 في المائة مقابل 61.72 في المائة في دورة 2016، بزيادة بلغت 3.48 نقطة مائوية. وتشكل الإناث 52 في المائة من مجموع الناجحين.
و تابع البلاغ، أن العدد الإجمالي للحاصلين على البكالوريا في قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية، بلغ 651 128 بنسبة نجاح بلغت 66.43 في المائة، في حين ك4بلغ عددهم في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، 774 76 بنسبة نجاح بلغت 63.23 في المائة.
و بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، أوضح البلاغ أن العدد الإجمالي للناجحين، بلغ 938 7 بنسبة نجاح بلغت 98.4 في المائة. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 408 14 بنسبة نجاح بلغت 29.71 في المائة.
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