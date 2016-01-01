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صحيفة : تهريب حصاد من الباب الخلفي لمدرسة بطنجة و السبب !

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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صحيفة : تهريب حصاد من الباب الخلفي لمدرسة بطنجة و السبب !

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اضطرت إدارة المدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة، إلى تهريب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، من الباب الخلفي للمؤسسة خلال مشاركته في حفل التخرج يوم الجمعة الماضي، حتى لا تتم محاصرته من طرف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الغاضبين والمحتجين منذ أسابيع.

و أوضحت يومية "المساء" التي أوردت الخبر ، أن طلبة شعبة الاقتصاد مرفوقين بزملائهم من شعب أخرى بالكلية ذاتها، قد خططوا لمحاصرة حصاد خلال دخوله للمدرسة العليا المذكورة، من أجل تسليمه مباشرة مطالبهم التي قاطعوا بناء على عدم تنفيذها الامتحانات الاستدراكية والتي دفعتهم للاعتصام داخل حرم الكلية، كون أن دخول الحفل كان مسموحا فقط لطلبة المدرسة.

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