الرئيسية | مستجدات التعليم | تنسيقية متضرري انتقالية 2017 يعتصمون أمام وزارة حصاد

تنسيقية متضرري انتقالية 2017 يعتصمون أمام وزارة حصاد

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تنسيقية متضرري انتقالية 2017 يعتصمون أمام وزارة حصاد

 

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، أمس الإثنين، دخولها في اعتصام أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية سيمتد على مدى ثلاثة أيام.

الاعتصام افتتح بوقفة احتجاجية رفع خلالها الأساتذة المتضررون شعارات تنادي بإلغاء الحركة الإنتقالية لهذه السنة، وبرحيل من هندسها في إشارة طبعا لمحمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي تولى حقيبة التعليم في حكومة العثماني.

محسن الغزراني، المنسق الوطني للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، أكد في تصريح صحفي بالمناسبة، أنه لا حوار مع الوزارة إلا بإلغاء نتائج الحركات الانتقالية، لافتا إلى أن “النقابات التعليمية ترفض التنسيق مع التنسيقية، كما رفضوا المشاركة في احتجاج الرباط”، وفقا 

لتعبيره. 

أحد الأساتذة المحتجين من مديرية القنيطرة، وصف من جهته حركة 2017 بـ”غير العادلة بالمرة لفئات كبيرة، خاصة المحليين الذين تم إقصائهم من المشاركة في الحركة الوطنية والجهوية”، مضيفا “لا يعقل أن يشتغل أساتذة لمدة 24 سنة، ناهيك عن الأقدمية العامة التي وصلت إلى 33 سنة، ولازالوا في الفيافي والجبال، وآخرون تم تعيينهم في 2015 دخلوا في المناطق الحضرية والأحواز، وهذا ظلم”.

 

 

 

مجموع المشاهدات: 113 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات