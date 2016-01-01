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بالفيديو: حصاد يعد الأساتذة المتضررين بإجراء حركة انتقالية إبتداء من شتنبر

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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بالفيديو: حصاد يعد الأساتذة المتضررين بإجراء حركة انتقالية إبتداء من شتنبر

أخبارنا المغربية 

وعد محمد حصاد وزير التربية الوطنية بتنظيم حركة انتقالية مسبقة استعدادا للموسم 2017/2018 إبتداء من شتنبر المقبل لتنقيل 20 ألف المتبقية من المشاركين خلال هذا الموسم.

و برر حصاد عبر فيديو تناقلته الصفحات المهتمة بالشأن التعليمي، تدبيره "الأحادي" للحركة الانتقالية الأخيرة و التي أججت غضب الأساتذة "المحليين" ، حيث وعد عصاد أن لبى مطالب حوالي 20 ألف أستاذ، و تبقى 30 ألف أستاذ آخر ستتم تلبية طلباتهم جميعا السنة المقبلة، في الحركة التي ستجرى ابتداء ا من شتنبر المقبل.

 

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