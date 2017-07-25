هذا أهم ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع حصاد بالنقابات المركزية اليوم

أخبارنا المغربية

شهد المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء ا تواصليا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور الوزير محمد حصاد، و هذه أهم مخرجات اللقاء :

بخصوص الحركة الانتقالية :

-استكمال الحركة المحلية واجراء تقييم شامل

-فتح باب الطعون

-امكانية الاحتفاظ بالمنصب

- تنظيم الحركة الانتقالية برسم الموسم المقبل إبتداء من اكتوبر المقبل لانصاف ما تبقى

-الوزارة جمعت نتائج 35 مديرية إقليمية ب6018 مستفيد من الإنتقال

-منح المدراء الاقليميين حرية اكبر في تدبير اشكالات العالقين والمنتقلين والمقصيين

-الاستجابة ل 7000 مستفيد إضافيةً من المتضررين في الحركة الانتقالية مع إعمال التبادل الآلي للرفع من عدد المستفيدين

- تنظيم حركة إنتقالية لأسباب صحية

-النقابات جددت التذكير باختلافها الواضح مع السيد الوزير في تدبير الحركة الانتقالية بشكل جذري مطالبا بانصاف كافة المتضررين من الحركة الانتقالية على مرجعية المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.

باقي الملفات والفئات :

- ضحايا النظامين الأساسيين

منح سنوات إعتبارية بإنتظار موافقة وزارة الوظيفة العمومية والمفعول .1.1.2016

- خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية

إتفاق على منح إطار متصرف تربوي مع الترتيب بنفس الدرجة الأصلية من تاريخ التصديق

- الترقية بالشهادات سيتم حسم الناجحين في الدورتين 2014 و 2015 بما فيها دبلوم مهندس دولة وللحاصلين على شواهد من دول اجنبية ويتم احتساب تاريخ النجاح كتاريخ مفعول للترقية والمرسوم التعديلي في طور الصدور.

- الإدارة التربوية

إطار متصرف بعد إجتياز تكوين و المصادقة على 3 مجزوءات

ملفات عليها تحفظ من لدن باقي القطاعات الحكومية

- الأساتذة المرتبون بالسلم 9

مباريات لتسريع الترقية بإنتظار موافقة وزارتي الوظيفة العمومية و المالية

- الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي

تمت الموافقة على تغيير الإطار

- الدرجة الجديدة إختصاص الحوار المركزي مع رئيس الحكومة و الوظيفة العمومية