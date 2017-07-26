تتويج خمسة تلاميذ مغاربة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بالبرازيل

تم مؤخرا بالبرازيل تتويج خمسة تلاميذ مغاربة في الدورة الثامنة والخمسين للأولمبياد الدولية للرياضيات، التي احتضنتها مدينة ريو دي جانيرو ما بين 13 و 23 يوليوز الجاري.



وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الفريق الوطني حصل على ميدالية نحاسية كانت من نصيب التلميذ أحمد عسني من جهة درعة تافيلالت، بإنجاز بلغ 69,54 بالمائة من المسائل، فيما عادت الميزة الشرفية لكل من المهدي أوداود من جهة سوس ماسة (52,6 بالمائة)، ومامون بن شقرون من جهة الدار البيضاء سطات (36,64 بالمائة)، ومحمد أمين أنزلي وفهد الطاهري من جهة الرباط سلا القنيطرة بإنجاز بلغ على التوالي 32,41 بالمائة و 25,73 بالمائة. وأوضح البلاغ أن هذه التظاهرة العلمية عرفت مشاركة 111 بلدا بـ 615 مشاركا ومشاركة، من بينهم المملكة المغربية بفريق ضم ستة تلاميذ متوجين في الأولمبياد الوطنية في الرياضيات لسنة 2017.



وبهذه النتائج، يضيف المصدر ذاته، حصل المغرب على الرتبة ال 67 في سبورة النتائج النهائية للبلدان المشاركة، محسنا بذلك رتبته بـ 12 نقطة مقارنة مع دورة 2016، فيما عادت الرتب الثلاثة الأولى على التوالي لجمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الاشتراكية للفيتنام.



ومنذ أول مشاركة للمغرب في الأولمبياد الدولية للرياضيات سنة 1983 إلى حدود دورة هذه السنة، بلغ رصيده الإجمالي 4 ميداليات فضية و34 نحاسية و62 ميزة شرفية.