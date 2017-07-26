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السجناء على رأس قائمة الناجحين الأحرار في امتحانات الباكالوريا

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 55 دقيقة مضت
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السجناء على رأس قائمة الناجحين الأحرار في امتحانات الباكالوريا

 

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا خلال الدورتين العادية والاستدراكية برسم الموسم الدراسي 2016- 2017، بلغ 286 من أصل 634 مترشحا حرا اجتازوا امتحانات البكالوريا بالمؤسسات السجنية، مما يشكل نسبة نجاح تقدر ب 45,11 بالمائة، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية للناجحين بين المترشحين الأحرار والتي لا تتجاوز 29,71 بالمائة حسب معطيات الوزارة الوصية.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن نسبة النزلاء الناجحين في هاته الامتحانات خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفعت مقارنة مع الموسم الدراسي السابق بنسبة تقدر ب 34,6 بالمائة، مضيفة أن عدد السجناء الناجحين بميزة حسن ومستحسن خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفعت مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط بنسبة 39,5 بالمائة.

وهنأت المندوبية العامة النزلاء المتفوقين وعائلاتهم، على النتائج الجيدة المسجلة، مؤكدة أنها تحققت بفضل الانخراط الجاد للنزلاء في البرامج التربوية وكذا بفضل جهود المندوبية العامة التي تميزت هاته السنة على وجه الخصوص بتجميع مراكز الامتحانات ب 13 مؤسسة سجنية عوض 33 مؤسسة سابقا، مما تأتى معه تجميع النزلاء المعنيين بالامتحانات بهاته المراكز لمدة تصل الى 15 يوما قبل موعد إجراء الامتحانات وتمكينهم من دروس الدعم والتقوية طيلة هاته المدة استعدادا للامتحانات.

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