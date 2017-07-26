السجناء على رأس قائمة الناجحين الأحرار في امتحانات الباكالوريا
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا خلال الدورتين العادية والاستدراكية برسم الموسم الدراسي 2016- 2017، بلغ 286 من أصل 634 مترشحا حرا اجتازوا امتحانات البكالوريا بالمؤسسات السجنية، مما يشكل نسبة نجاح تقدر ب 45,11 بالمائة، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية للناجحين بين المترشحين الأحرار والتي لا تتجاوز 29,71 بالمائة حسب معطيات الوزارة الوصية.
وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن نسبة النزلاء الناجحين في هاته الامتحانات خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفعت مقارنة مع الموسم الدراسي السابق بنسبة تقدر ب 34,6 بالمائة، مضيفة أن عدد السجناء الناجحين بميزة حسن ومستحسن خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفعت مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط بنسبة 39,5 بالمائة.
وهنأت المندوبية العامة النزلاء المتفوقين وعائلاتهم، على النتائج الجيدة المسجلة، مؤكدة أنها تحققت بفضل الانخراط الجاد للنزلاء في البرامج التربوية وكذا بفضل جهود المندوبية العامة التي تميزت هاته السنة على وجه الخصوص بتجميع مراكز الامتحانات ب 13 مؤسسة سجنية عوض 33 مؤسسة سابقا، مما تأتى معه تجميع النزلاء المعنيين بالامتحانات بهاته المراكز لمدة تصل الى 15 يوما قبل موعد إجراء الامتحانات وتمكينهم من دروس الدعم والتقوية طيلة هاته المدة استعدادا للامتحانات.
شاشة أخبارنا
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
- أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
- فيديو جد مؤثر: هذا ما قاله الشرطي الشهير هشام ملولي للمغاربة بعد قرار توقيفه
- فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
- بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟