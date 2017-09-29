رسميا..المدرسة المغربية تودع السبورة السوداء والطباشير إلى الأبد

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك مطلع هذا الشهر، أصدر وزير التربية الوطنية ، محمد حصاد، اليوم مذكرة وزارية وجهها إلى مديري الأكاديميات والمديريات والمؤسسات التعليمية يطالبهم فيها بضرورة تسريع عملية استلام وتوزيع وتثبيت السبورات الجديدة البيضاء داخل جميع الحجرات الدراسية.

السبورات البيضاء ذات الأقلام اللبدية الجديدة ستكون بقياس 1*4 متر مجزأة إلى قسمين بالنسبة للابتدائي، و قياس 1*2.8 بالنسبة لباقي الأسلاك.

وبهذا القرار يكون حصاد قد أحال السبورات السوداء على التقاعد بعدما خدمت لعدة عقود بالمدارس العمومية .