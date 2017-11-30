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أمن فاس يعتقل الجاني الذي طعن تلميذا قاصرا حتى الموت

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 36 دقيقة مضت
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أمن فاس يعتقل الجاني الذي طعن تلميذا قاصرا حتى الموت

أخبارنا المغربية

تمكنت ولاية أمن فاس، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق تلميذ قاصر أمام ثانوية المسيرة بنفس المدينة. 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 19 سنة ويتابع دراسته بنفس المؤسسة التعليمية، بتعريض الضحية صباح اليوم لطعنة قاتلة بالسلاح الأبيض، عجلت بوفاته فور وصوله لقسم المستعجلات، في وقت مكنت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء نفس اليوم. 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة. 

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1 | اسماء
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ياربي الطف بنا اش هادشي اللي ولينا نسمعوا .اللهم ارحمنا برحمتك يا الله
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 07:53
2 | ابو عمر
العدالة
الى غاية تقديمه أمام العدالة؛ عن اي عدالة تتحدث؟ و هل هناك عدالة؟ عقوبة الاعدام أزيلت ، اذا الجناة يرتكبون جراءم و مجازر في حق الابرياء، و يتم ايداعهم السجن بل الفندق لانه اصبح في الاونة الاخيرة احسن من بعض الفنادق، يتمتعون و يأكلون من ايادي السرباية و التريتور ،و يشربون و يمارسون الرياضة، و لهم الحق في خوض للاضراب لاتفه الاسباب، اليس هذا هو النعيم الذي يبحثون عنه؟
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 07:57
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