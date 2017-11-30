أمن فاس يعتقل الجاني الذي طعن تلميذا قاصرا حتى الموت

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تمكنت ولاية أمن فاس، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق تلميذ قاصر أمام ثانوية المسيرة بنفس المدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 19 سنة ويتابع دراسته بنفس المؤسسة التعليمية، بتعريض الضحية صباح اليوم لطعنة قاتلة بالسلاح الأبيض، عجلت بوفاته فور وصوله لقسم المستعجلات، في وقت مكنت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء نفس اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.