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بالفيديو... تلاميذ يفضحون مؤسسة تعليمية بعدما حولتها الأمطار إلى برك ويكشفون عن واقع التعليم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو... تلاميذ يفضحون مؤسسة تعليمية بعدما حولتها الأمطار إلى برك ويكشفون عن واقع التعليم

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

تداول تلاميذ ببني ملال عبر الواتساب فيديو وثقوه داخل ثانوية الحسن الثاني ، يظهر فيه مدخل المؤسسة تغمره مياه الأمطار ، وتحول إلى برك مائية .

التلاميذ الذين وثقوا الفيديو سخروا من الحالة التي أصبحت عليها مؤسستهم ، وشبهوها وكأنها واد أم الربيع ، مستغربين من عدم إصلاحها حتى ترقى إلى مستوى المؤسسات التعليمية النظيفة والجميلة .

وعبر العديد من التلاميذ والتلميذات عن غضبهم ومعاناتهم مع المياه التي تعيق تنقلهم داخل المؤسسة ، وطالبوا بتسريع تبليط الساحة.

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