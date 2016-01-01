بالفيديو... تلاميذ يفضحون مؤسسة تعليمية بعدما حولتها الأمطار إلى برك ويكشفون عن واقع التعليم
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
تداول تلاميذ ببني ملال عبر الواتساب فيديو وثقوه داخل ثانوية الحسن الثاني ، يظهر فيه مدخل المؤسسة تغمره مياه الأمطار ، وتحول إلى برك مائية .
التلاميذ الذين وثقوا الفيديو سخروا من الحالة التي أصبحت عليها مؤسستهم ، وشبهوها وكأنها واد أم الربيع ، مستغربين من عدم إصلاحها حتى ترقى إلى مستوى المؤسسات التعليمية النظيفة والجميلة .
وعبر العديد من التلاميذ والتلميذات عن غضبهم ومعاناتهم مع المياه التي تعيق تنقلهم داخل المؤسسة ، وطالبوا بتسريع تبليط الساحة.
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