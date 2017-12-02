"عبد الرزاق الادريسي" يراسل وزير التربية حول موضوع فتح المجال للانتقال بالتبادل الالي لباقي موظفي الوزارة

أخبارنا المغربية : عادل النويتي

رفع "ذ. عبد الرزاق الادريسي" الكاتب الوطني عن المكتب الوطني للجامعة الوطنيه للتعليم " FNE" كتابا إلى السيد وزير الثقافة و الاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول موضوع فتح المجال للانتقال بالتبادل الالي لباقي موظفي الوزارة على غرار المدرسين في الاسلاك التعليمية الثلاث "ابتدائي.اعدادي.ثانوي"في إطار عملية الخدمة الوطنية للانتقال عن طريق التبادل الآلي لسنه 2017 والذي هم حوالي 760 استاذا واستاذة وهو ماثمنه الكاتب الوطني رغم اتسامه بالتاخير والتاجيل .

واستعرض الكتاب الذي يأتي في سياق حساس جدا تعيشه المنظومة التربوية و أسرة التعليم المطلوب منها مرحليا المزيد من اليقضة والنضال والتضامن لصون كرامة رجال ونساء التعليم ، الفئات التي يجب أن تستفيذ بدورها من هذه العملية وهي : هياة التدريس وخصوصا المبرزون في الاقسام التحضيرية والتقني العالي وكل العاملين بمراكز تكوين اطر الوزارة. ثم هياة التاطير والمراقبة التربوية "المفتشون"وهيأة أطر التوجيه والتخطيط التربوي "مستشارون ومفتشون" و هيأةالتسيير والمراقبة المالية والمادية"الممونون ومفتشو المصالح المادية والمالية" وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي "الملحقون التربويون وملحقو الاقتصادوالإدارة "والاطر المشتركة:" المساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون والمحررون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون "واطر الإدارة التربوية :مدراء ،نظار ،رؤساء الأشغال والدروس ،حراس عامون...

كما نبه الكتاب إلى ضرورة الاسراع بالبث في ملفات الانتقال لأسباب طبية وفي ملفات الطعون في الحركات الانتقالية لسنة 2017 .

وقد وجهت نسخ من الكتاب الى السادة : كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والكاتب العام بالتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر للتربية الوطنية ومديرة الموارد البشرية بالتعليم العالي ومدير الشؤون القانونية والمنازعات للتربية الوطنية ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بالتعليم العالي.