أخنوش من طنجة: المدرسة المغربية تعيش أزمة متعددة الأبعاد

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

أكد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلته بالمؤتمر الجهوي لحزبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأحد بمركز أحمد بوكماخ الثقافي بالمدينة، أن المدرسة العمومية تعيش أزمة متعددة الأبعاد "أزمة جودة، وجاذبية، وثقة كذلك"، داعيا إلى التعاون لإعادة قطار التعليم إلى سِكَّته، منبها إلى أن من بين 100 تلميذ في العالم القروي، هناك فقط 8 يواصلون دراستهم الثانوية، بينما 5 فقط يتابعون دراستهم الجامعية، مؤكدا على ضرورة الخروج من النقاش "بمقترحات عملية، والإجابة عن الأسئلة الجوهرية للمدرسة العمومية".

أخنوش نبه كذلك لما يعيشه قطاع الصحة بالجهة، والتي تتوفر فقط على 3000 سرير، بمعدل سرير واحد لكل 1100 مواطن، ليعرج على قطاع التشغيل مشيرا إلى أن البطالة تبلغ 15% بالجهة، داعيا إلى تبني مقاربة واقتراح حلول عملية لمعالجة هذه الإشكالات.

أخنوش أكد في كلمته أن جهة طنجة "لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وأهلها معروفون بالعمل والإخلاص للوطن، وهي تساهم بشكل كبير في تقدم البلد بفضل مؤهلاتها وكذا المشاريع التي أطلقها الملك، بالإضافة إلى المؤهلات الفلاحية والسمكية، كما أنها تعتبر أول منتج لزيت الزيتون في المغرب".