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وزارة التربية الوطنية ترضخ للنقابات و تتراجع عن منهجية حصاد حول الحركة الانتقالية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وزارة التربية الوطنية ترضخ للنقابات و تتراجع عن منهجية حصاد حول الحركة الانتقالية

أخبارنا المغربية 

يبدو أن وزارة التربية الوطنية رضخت لمطالب النقابات المركزية بالتراجع عن منهجية حصاد في تدبير ملف الحركة الانتقالية.

 و خلص الاجتماع الذي تم يوم الاثنين 4 دجنبر2017 بين النقابات و مدير الموارد البشرية و مسؤولين 

بوزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من القرارات لعل أبرزها :

-   تخفيض سنوات الاستقرار لسنة واحدة كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية.

-  إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الامتياز الاجتماعي.

- إعمال المنهجية القديمة باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية سنة  2015.

- إعتماد المنهجية القديمة المعمول بها سابقا مع إعتماد جودة توقعات الخرائط و البنيات المدرسية للموسم الدراسي المقبل مع مطالبة المصالح الخارجية لتوسيع البنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية لأقصى الدرجات لضمان إستفادة عدد كبير من المشاركين

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