وزارة التربية الوطنية ترضخ للنقابات و تتراجع عن منهجية حصاد حول الحركة الانتقالية
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يبدو أن وزارة التربية الوطنية رضخت لمطالب النقابات المركزية بالتراجع عن منهجية حصاد في تدبير ملف الحركة الانتقالية.
و خلص الاجتماع الذي تم يوم الاثنين 4 دجنبر2017 بين النقابات و مدير الموارد البشرية و مسؤولين
بوزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من القرارات لعل أبرزها :
- تخفيض سنوات الاستقرار لسنة واحدة كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية.
- إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الامتياز الاجتماعي.
- إعمال المنهجية القديمة باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية سنة 2015.
- إعتماد المنهجية القديمة المعمول بها سابقا مع إعتماد جودة توقعات الخرائط و البنيات المدرسية للموسم الدراسي المقبل مع مطالبة المصالح الخارجية لتوسيع البنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية لأقصى الدرجات لضمان إستفادة عدد كبير من المشاركين
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