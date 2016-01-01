وزارة التربية الوطنية ترضخ للنقابات و تتراجع عن منهجية حصاد حول الحركة الانتقالية

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يبدو أن وزارة التربية الوطنية رضخت لمطالب النقابات المركزية بالتراجع عن منهجية حصاد في تدبير ملف الحركة الانتقالية.

و خلص الاجتماع الذي تم يوم الاثنين 4 دجنبر2017 بين النقابات و مدير الموارد البشرية و مسؤولين

بوزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من القرارات لعل أبرزها :

- تخفيض سنوات الاستقرار لسنة واحدة كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية.

- إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الامتياز الاجتماعي.

- إعمال المنهجية القديمة باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية سنة 2015.

- إعتماد المنهجية القديمة المعمول بها سابقا مع إعتماد جودة توقعات الخرائط و البنيات المدرسية للموسم الدراسي المقبل مع مطالبة المصالح الخارجية لتوسيع البنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية لأقصى الدرجات لضمان إستفادة عدد كبير من المشاركين