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بالفيديو.. 4 أطعمة تحمي من الإصابة بسرطان الرئيتين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. 4 أطعمة تحمي من الإصابة بسرطان الرئيتين

يعد التدخين أحد العادات السلبية التي تدمر الصحة وخاصة صحة الرئيتين وذلك بعد العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أنه من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة.. لذا يعرض الفيديو التالى أهم 4 أطعمة تساعد على تنظيف الرئيتين من آثار التدخين والحماية من الإصابة بالسرطان.

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