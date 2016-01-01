دراسة.. النيكوتين من أسوأ أنواع المخدرات

نشر موقع “Science Alert” تقريرا حديثا يفيد أن هناك باحثين يدفعون بعدم وجود مخدر يتسبب في الإدمان على الدوام، ومن هنا تنتج الإجابة على ما هي أكثر المخدرات المسببة للإدمان؟



وبحسب “هفتجتون بوست عربي” الإخباري، فمن خلال وجهات نظر الباحثين المختلفين، يمكن الحكم على احتمالية أن يكون المخدر مُسببًا للإدمان وفقًا لعدة عوامل منها الضرر الذي يسببه، والقيمة السوقية للمخدر، ومدى تنشيط المخدر لنظام الدوبامين في الدماغ، ومقدار المتعة التي يُحدثها وفقًا لما يتناقله الناس، ومقدار ما يسببه من أعراض انسحابية، وإلى أي مدى يسهل على الشخص الذي يجرب المخدر أن يتعلق به.

وبالنظر لاختلاف الباحثين حول تحديد المعايير حول المخدرات والإدمان، توجه الباحث في علم النفس في جامعة بريستول البريطانية ديفيد نات، إلى عدة خبراء إدمان ليطلب منهم تحديد أشد المواد المسببة للإدمان وتأثيرها على المتعاطي فكانت النتيجة كما يلي:



الكحول



رغم كونه قانونيًا في الولايات المتحدة ودول الغرب، نال الكحول من قِبل نات وفريق الخبراء على 1.9 نقطة من أصل 3.



للكحول الكثير من التأثيرات على الدماغ، لكنه في التجارب المعملية على الحيوانات رفع من مستويات الدوبامين في نظام المكافأة بالدماغ بحوالي 40 إلى 360% – وكلما كانت الحيوانات ثملة كانت مستويات الدوبامين أعلى .



وسيتطور الأمر مع حوالي 22% من هؤلاء الذين تناولوا المشروبات ويعتمدون على الكحول عند مرحلة ما خلال حياتهم، كما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن 2 مليون شخص استخدموا الكحول في العام 2002، وأن أكثر من 3 ملايين شخص ماتوا في العام 2012 بسبب تلف ما وقع بالجسد ناتج عن تناول المشروبات الكحولية.



وصُنّف الكحول باعتباره أكثر المخدرات إحداثًا للتدمير من قِبل خبراء آخرين كذلك.