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طريقة "المشي" تحدد مستويات عدوانيتك

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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طريقة "المشي" تحدد مستويات عدوانيتك

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن أسلوب وطريقة سيرك يمكن أن تعطى لمحة حول مستويات العدوانية داخلك.

وكشفت الدراسة عن أن الحركة المبالغ فيها للجزءين السلفى والعلوى للجسم ، يعد مؤشرا هاما للعدوانية، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وأوضح الباحثون أنه عندما يتحرك، الجسم بشكل طبيعي ويدور قليلا، مع خطو الإنسان ويقدم القدم اليسرى، يتحرك الجانب الأيسر من الحوض إلى الأمام مع الساق، والكتف الأيسر تتحرك والكتف اليمنى إلى الأمام للحفاظ على التوازن .

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