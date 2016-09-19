طريقة "المشي" تحدد مستويات عدوانيتك
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن أسلوب وطريقة سيرك يمكن أن تعطى لمحة حول مستويات العدوانية داخلك.
وكشفت الدراسة عن أن الحركة المبالغ فيها للجزءين السلفى والعلوى للجسم ، يعد مؤشرا هاما للعدوانية، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
وأوضح الباحثون أنه عندما يتحرك، الجسم بشكل طبيعي ويدور قليلا، مع خطو الإنسان ويقدم القدم اليسرى، يتحرك الجانب الأيسر من الحوض إلى الأمام مع الساق، والكتف الأيسر تتحرك والكتف اليمنى إلى الأمام للحفاظ على التوازن .
شاشة أخبارنا
هذه " خُطة " رضوان العلالي لتحقيق "المعجزة" أمام الزمالك المصري
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية عقب الهزيمة المفاجئة و القاسية التي حصدها فريق الوداد البيضاوي خارج قواعد امام الزمالك المصري ، عن دور نصف نهائي عصبة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟