الزنجبيل والملح لعلاج السعال الجاف
فوائد الزنجبيل للهضم واضطرابات المعدة معروفة، ويُستخدم مع العسل والقرفة لعلاج لنزلات البرد، لكن هل تعلم أنه يساعد أيضاً على علاج السعال الجاف غير المرتبط بنزلات البرد؟ إذا أصابتك نوبة سعال بسبب حساسية تجاه رائحة أو طعم يمكنك استخدام هذا العلاج المنزلي الفعّال.
يتمتع الزنجبيل بخصائص تساعد على تحفيز المخاط، وبالتالي تخفيف السعال الجاف. يحتوي الزنجبيل أيضاً على مضادات أكسدة تقوم بتطهير الحلق والجهاز التنفسي من السموم، وبالتالي تخفيف نوبة السعال.
كذلك يقمع الزنجبيل حساسية الجهاز التنفسي بسبب خصائصه المضادة للربو والتهاب الشعب الهوائية، وتسهم إضافة الملح في تحسين فاعليته، ومنع نمو البكتريا في الحلق، وزيادة البطانة المخاطية.
إلى جانب ذلك يحتوي الزنجبيل على مضادات للالتهابات تسهم في تحسين الحالة.
الطريقة. الأفضل والأسرع لوقف السعال هو مضغ بعض شرائح الزنجبيل وبلع عصيرها بعد رش الملح عليها، لكن قد يكون مذاق الزنجبيل حاداً بالنسبة للبعض، في هذه الحالة قم بغلي بعض شرائح الزنجبيل في كوب الماء وأضف إليه ملعقة ملح، وتناول الشراب.
شاشة أخبارنا
المركز المغربي لحقوق الانسان يصدر بيانا ناريا بعد مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"
أخبارنا المغربية - جمال مايس أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ناريا انتقد فيه بشكل لاذع مسيرة الدارالبيضاء و الجهات التي وقفت وراء تنظيمها ، وهذا ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟