الزنجبيل والملح لعلاج السعال الجاف

فوائد الزنجبيل للهضم واضطرابات المعدة معروفة، ويُستخدم مع العسل والقرفة لعلاج لنزلات البرد، لكن هل تعلم أنه يساعد أيضاً على علاج السعال الجاف غير المرتبط بنزلات البرد؟ إذا أصابتك نوبة سعال بسبب حساسية تجاه رائحة أو طعم يمكنك استخدام هذا العلاج المنزلي الفعّال.



يتمتع الزنجبيل بخصائص تساعد على تحفيز المخاط، وبالتالي تخفيف السعال الجاف. يحتوي الزنجبيل أيضاً على مضادات أكسدة تقوم بتطهير الحلق والجهاز التنفسي من السموم، وبالتالي تخفيف نوبة السعال.



كذلك يقمع الزنجبيل حساسية الجهاز التنفسي بسبب خصائصه المضادة للربو والتهاب الشعب الهوائية، وتسهم إضافة الملح في تحسين فاعليته، ومنع نمو البكتريا في الحلق، وزيادة البطانة المخاطية.



إلى جانب ذلك يحتوي الزنجبيل على مضادات للالتهابات تسهم في تحسين الحالة.



الطريقة. الأفضل والأسرع لوقف السعال هو مضغ بعض شرائح الزنجبيل وبلع عصيرها بعد رش الملح عليها، لكن قد يكون مذاق الزنجبيل حاداً بالنسبة للبعض، في هذه الحالة قم بغلي بعض شرائح الزنجبيل في كوب الماء وأضف إليه ملعقة ملح، وتناول الشراب.