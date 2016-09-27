5 أدوية تعيق محاولات الحمل والإخصاب

توجد عدة عوامل تمنع حدوث الإخصاب والحمل، منها البدانة، والسن، والأدوية التي تتناولينها. إذا كنت تتعاطين بعض الأدوية وكرّرت محاولة الحمل دون نجاح عليك مراجعة الطبيب. إليك 5 أدوية من المعروف عنها أنها تعيق محاولات الإخصاب:



مضادات الالتهاب غير السترويدية. مثل ميلوكسيكام وديكلوفيناك، وهي أدوية توصف لعلاج التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي. تتداخل هذه العقاقير مع عملية الإباضة.



مضادات الاكتئاب. تؤثر هذه الأدوية على الرغبة الجنسية لدى المرأة. إذا كنت تخططين للحمل راجعي الطبيب لوصف علاجات بديلة.



سيكلوموسفاميد. يوصف هذا الدواء لأمراض المناعة الذاتية، وتؤثر الجرعة العالية منه على عملية الإباضة.



مضادات الذهان. العلاجات النفسية مثل دواء أميسولبرايد وريسبيريدون تؤثر على الغدة النخامية، ويؤدي تعاطيها إلى توقف الدورة الشهرية.



بعض علاجات الربو. بعض العلاجات التي توصف لحالة الربو مثل بريدينيزولون تعيق محاولات الإخصاب.