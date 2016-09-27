الرئيسية | طب وصحة | 5 أدوية تعيق محاولات الحمل والإخصاب

5 أدوية تعيق محاولات الحمل والإخصاب

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
5 أدوية تعيق محاولات الحمل والإخصاب

توجد عدة عوامل تمنع حدوث الإخصاب والحمل، منها البدانة، والسن، والأدوية التي تتناولينها. إذا كنت تتعاطين بعض الأدوية وكرّرت محاولة الحمل دون نجاح عليك مراجعة الطبيب. إليك 5 أدوية من المعروف عنها أنها تعيق محاولات الإخصاب:

مضادات الالتهاب غير السترويدية. مثل ميلوكسيكام وديكلوفيناك، وهي أدوية توصف لعلاج التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي. تتداخل هذه العقاقير مع عملية الإباضة.

مضادات الاكتئاب. تؤثر هذه الأدوية على الرغبة الجنسية لدى المرأة. إذا كنت تخططين للحمل راجعي الطبيب لوصف علاجات بديلة.

سيكلوموسفاميد. يوصف هذا الدواء لأمراض المناعة الذاتية، وتؤثر الجرعة العالية منه على عملية الإباضة.

مضادات الذهان. العلاجات النفسية مثل دواء أميسولبرايد وريسبيريدون تؤثر على الغدة النخامية، ويؤدي تعاطيها إلى توقف الدورة الشهرية.

بعض علاجات الربو. بعض العلاجات التي توصف لحالة الربو مثل بريدينيزولون تعيق محاولات الإخصاب.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات