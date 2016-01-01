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دراسة: العيش مع زوج كئيب أو زوجة بائسة يسبب الأمراض!

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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دراسة: العيش مع زوج كئيب أو زوجة بائسة يسبب الأمراض!

كشفت دراسة جديدة أن العيش بجوار زوجة بائسة أو زوج كئيب لا يسبب الشعور بالإحباط فحسب وإنما أيضًا يجعلك تصاب بالأمراض.

 

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وجود زوج أو زوجة سعيدة في حياة الشخص يزيد من فرصه في التمتع بصحة جيدة، بينما على الجانب الآخر فإن وجود شريك كئيب في حياتك يجعلك تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام.

 

وقال الباحث بيل تشوبيك إنه "حتى لو كنت أسعد إنسان على وجه الأرض فإن صحتك يمكن أن تتأثر سلبًا بوجود شريك غير سعيد في حياتك".

 

وقام الدكتور تشوبيك الباحث بجامعة ميتشيجان بتتبع الحالة الصحية ومدى سعادة نحو ألفي زوج وزوجة لمدة ست سنوات.

 

وتم سؤال الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر عن مدى رضاهم عن حياتهم وما إذا كانوا يعانون من السكري أو أي مرض مزمن آخر ومدى سهولة بعض الأعمال اليومية بالنسبة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يمارسون الرياضة فيها.

 

وأظهرت النتائج أن سعادة الشريك تؤثر فى صحة النصف الآخر له، وفي المقابل فإن وجود شريك بائس في حياة الشخص يضر بصحته.

 
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