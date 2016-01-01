ما هي الفوائد الصحية للساونا؟

تُستعمل الساونا منذ مئات السنين للاسترخاء. تمضية وقت في الساونا تجعلك تشعر بالراحة، لكن إلى جانب ذلك توجد فوائد صحية ساهمت في استمرار هذا النمط من العناية بالجسم لعدة قرون كشفت عنها الدراسات الحديثة. إليك أهم فوائد الساونا الصحية:



الساونا عبارة عن غرفة تمت تدفئتها إلى درجة حرارة 70 مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة في أنواع الساونا الغربية بين 10 و20 بالمائة، وتعتمد على الكهرباء في التدفئة. بينما تميل الساونا الشرقية إلى زيادة نسبة البخار بدرجة كبيرة، وتعتمد على التدفئة بالخشب.



ترفع الساونا حرارة الجلد إلى 40 مئوية، ويؤدي ذلك إلى زيادة التعرّق، بينما تصل حرارة الجسم الداخلية إلى معدّل لطيف. ويساعد التعرّق على التخلص من السموم، خاصة أن بعض أنواع السموم مثل الألومنيوم لا يخرج من الجسم إلا عن طريق العرق.



إلى جانب تلطيف حرارة الجسم من الداخل بينت دراسة استمرت المتابعة فيها 20 عاماً أن من يستخدمون الساونا مرتين أسبوعياً تقل مخاطر الوفاة بأمراض القلب لديهم بنسبة 22 بالمائة. ورصدت دراسة أخرى فوائد صحية تتعلق بالقلب عند استخدام الساونا منها تحسن معدل ضربات القلب، واتساع الشرايين ما ينعكس إيجاباً على مستوى ضغط الدم.



إضافة إلى صحة القلب، تفيد الساونا مشاكل التهاب المفاصل والروماتيزم، وتخفف الأوجاع المرتبطة بالعضلات والمفاصل بشكل عام.

إلى جانب ذلك توجد فوائد محتملة لاستخدام الساونا، منها تحسين وظائف الخلايا، وتقليل التوتر والإجهاد.



ولا تحث نتائج الدراسات المتعلقة بفوائد الساونا علىى التخلي عن التمارين والنشاط البدني تماماً والاكتفاء بالساونا، وإنما استخدامها كوسيلة تكميلية لتحسين هذه الجوانب الصحية.