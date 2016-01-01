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علاج لكسور العمود الفقري بتقنية ثلاثية الأبعاد

بواسطة دويتشه فيله 18 دقيقة مضت
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علاج لكسور العمود الفقري بتقنية ثلاثية الأبعاد

نجح علماء في الولايات المتحدة في علاج كسور بالعمود الفقري والجمجمة لدى حيوانات باستخدام عظام مصنوعة بتقنيات ثلاثية الأبعاد ليفتحوا المجال أمام إمكانية زرع عظام للبشر في المستقبل لعلاج إصابات العظام والعمود الفقري والأسنان.

وعلى عكس الترقيع بعظام حقيقية فإن المادة الصناعية شديدة المرونة قادرة على إعادة تكوين العظام دون الحاجة إلى إضافة عوامل نمو وتتسم بالمرونة والقوة وسهولة وسرعة زرعها في غرفة العمليات.

وفي تقديم التفاصيل خلال مؤتمر عبر الهاتف قال الباحثون إن نتائج تجاربهم على الحيوانات والتي نشرت بدورية (ساينس ترانسليشنال ميدسين) "مذهلة للغاية". وقال الباحثون إن التجارب على البشر قد تبدأ خلال خمسة أعوام.

واكتشف الفريق أنه عندما استخدم العظام المرنة لعلاج إصابات بالعمود الفقري على قوارض وجمجمة قرد اندمجت المادة المصنوعة في أغلبها من الخزف والبوليمر سريعا مع الأنسجة المحيطة بها وبدأت في تكوين العظام.

وقال الباحثون إن المادة أصلحت العظام في العمود الفقري لفئران وعالجت جمجمة قرد في أربعة أسابيع فقط دون أي مؤشرات على حدوث عدوى أو أي آثار جانبية.

وقالت راميل شاه الباحثة بقسم علوم المواد والهندسة والجراحة بجامعة نورث ويسترن والتي شاركت في قيادة فريق البحث "خاصية فريدة أخرى... وهي أنها شديدة المسامية والامتصاص وهذا مهم للاندماج في الخلايا والأنسجة."

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