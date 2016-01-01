التمارين تفرز هرموناً يمنع الجسم من تشكيل الدهون

إذا كان حماسك لايزال فاتراً للقيام بتمارين منتظمة يومياً أو أسبوعياً وتراهن على الحمية الغذائية وحدها حان وقت مراجعة هذه الفكرة. وفقاً لدراسة جديدة من جامعة فلوريدا يقوم الجسم بإفراز هرمون أثناء التمارين الرياضية لا يقوم فقط بحرق الدهون، وإنما يمنع الجسم من إعادة تشكيلها مرة أخرى. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تكشف دور هذا الهرمون في الحفاظ على الرشاقة.



كانت أبحاث سابقة من جامعة هارفارد عام 2012 قد اكتشفت هذا الهرمون، وأُطلق عليه اسم "إيريسين"، وساعد اكتشافه على فهم المزيد عن طريقة تشكل الدهون والسمنة، وأيضاً عن طريقة نمو السرطان، وتطوّر مرض السكري.



وبحسب الدراسة الجديدة من جامعة فلوريدا تبيّن أن هرمون إيريسين يقوم بتحويل خلايا الدهون البيضاء الضارة إلى "دهون جيدة"، وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على تأثير هذا الهمون على أنسجة خلايا الجسم.



ويقوم هرمون إيرسين بتحفيز عمل الجينات والبروتينات التي تحوّل الدهون البيضاء إلى دهون جيدة أو إلى خلايا دهون بنية اللون كما هو متعارف علىى تسميتها، وهي نوعية الدهون يسهل حرقها والتخلص منها.



ويعني ذلك أن هذا الهرمون الذي يطلقه الجسم اثناء التمارين الرياضية والنشاط البدني فقط عامل رئيسي في الوقاية من السمنة والبدانة.



وتعتبر البدانة وزيادة الوزن من أكثر المشاكل الصحية المقلقة للمجتمعات الحديثة نظراً لطبيعة نمط الحياة المستقر الذي يغلب عليه الجلوس في المكاتب والسيارات طوال اليوم، وقلة النشاط البدني بشكل عام.