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الموز الناضج يمدك بالطاقة بسرعة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ دقيقة واحدة مضت
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الموز الناضج يمدك بالطاقة بسرعة

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال إن الموز الناضج يمد الجسم بالطاقة بسرعة، وذلك لاحتوائه على المزيد من السكر النقي.

وأوضحت غال أن السكر النقي يصل إلى الدم بسرعة ويمد الجسم بالطاقة بسرعة، مما يجعله مفيداً لمَن يرغب في شحن طاقته بسرعة في العمل مثلا أو أثناء ممارسة الرياضة.

ويمكن التعرف على الموز الناضج من خلال لون القشرة الأصفر الداكن ولحم الثمر الطري.

أما الموز الأقل نضجا، فيحتوي على المزيد من النشا، نظراً لأنه يتم تفكيك النشا مع تزايد درجة النضج. ويحتوي الموز الأقل نضجاً على المزيد من الكربوهيدرات المعقدة والقليل من السكر النقي. وبالتالي فهو يمد الجسم بالطاقة ببطء، ولكن لمدة أطول من الموز الأكثر نضجاً.

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