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الجوز...يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ دقيقة واحدة مضت
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الجوز...يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة

قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن الجوز غني بالأحماض الدهنية الصحية، حيث يحتوي 100 غرام من الجوز على 41 غراماً من الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة ونحو 10 غرامات من الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية ونحو 7 غرامات من الأحماض الدهنية المشبعة.

كما يحتوي الجوز على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد الأحماض الدهنية أوميغا 3، ويتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الجوز بالبروتين، ويحتوي على نسبة عالية من الزنك، الذي يعمل على تقوية المناعة.

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