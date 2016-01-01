كم سعرة حرارية تخسر في كل واحدة من هذه الرياضات؟

تعتبر ممارسة الرياضة أفضل الوسائل لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم والحصول على قوام رشيق وجسد مفعم بالصحة والحيوية.



أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلاً عن عيادة مايو كلينيك قائمة مدرج بها أفضل 36 تمرين رياضي مكثف، يساعد المرء على إنقاص وزنه، لكن مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أنواع الأجسام والجنس والعمر وعوامل صحية وبيئية أخرى. نذكرها فيما يلي تنازلياً:



36- اليوغا الجسدية أو ما تعرف بـ “يوغا الهاثا" تحرق 228 سعر حراري في الساعة.

35- المشي ببطء أو التنزه والتجوال في الحديقة يحرق نحو 225 سعر حراري في الساعة.

34- رياضة البولينغ تحرق 273 سعر حراري في الساعة.

33- الرقص أو دورات الرقص تحرق 273 سعر حراري في الساعة.

32- الرياضة الصينية "تاي تشي" المشابهة للملاكمة تحرق 237 سعر حراري في الساعة.

31- رياضة التجديف تحرق 319 سعر حراري في الساعة.

30- ركوب الدراجة الهوائية والسير بها ببطء يحرق 364 سعر حراري في الساعة.

29- رياضة الكرة الطائرة تحرق 364 سعر حراري في الساعة.

28- رياضة "باور يوغا" تحرق 364 سعر حراري في الساعة.

27- رياضة الغولف تحرق 391 سعر حراري في الساعة.

26- رياضة التزحلق تحرق 391 سعر حراري في الساعة.

25- المشي السريع يحرق 391 سعر حراري في الساعة.

24- تمارين الأيروبيك تحرق 455 سعر حراري في الساعة.

23- الركض يحرق 455 سعر حراري في الساعة.

22- تمارين المقاومة ورفع الأثقال تحرق 455 سعر حراري في الساعة.

21- رياضة كرة القاعدة تحرق 455 سعر حراري في الساعة.

20- التمارين الرياضية المائية تحرق 501 سعر حراري في الساعة.

19- السباحة الخفيفة والمعتدلة تحرق 528 سعر حراري في الساعة.

18- التجوال لمسافات طويلة يحرق 446 سعر حراري في الساعة.

17- القيام بتمارين بواسطة أي جهاز رياضي وليكن جهاز المشي يحرق 546 سعر حراري في الساعة.

16- التزلج على الماء يحرق 546 سعر حراري في الساعة.

15- التزلج لمسافات طويلة يحرق 619 سعر حراري في الساعة.

14- حمل الأغراض أو حقيبة على الظهر أثناء المشي يحرق 637 سعر حراري في الساعة.

13- التزحلق على الجليد يحرق 637 سعر حراري في الساعة.

12- رياضة الاسكواش تحرق 637 سعر حراري في الساعة.

11- تماري رياضية "أيروبيك" مكثفة تحرق 664 سعر حراري في الساعة.

10- المشي أو الركض بحذاء التزلج يحرق 683 سعر حراري في الساعة.

9- مباراة كرة السلة تحرق 728 سعر حراري في الساعة.

8- لعبة كرة القدم تحرق 728 سعر حراري في الساعة.

7- رياضة كرة التنس تحرق 728 سعر حراي في الساعة.

6- الركض 5 أميال في الساعة يحرق 755 سعر حراري في الساعة.

5- صعود السلم يحرق 819 سعر حراري في الساعة.

4- السباحة بقوة وسرعة تحرق 892 سعر حراري في الساعة.

3- التايكوندو تحرق 937 سعر حراري في الساعة.

2- القفز بالحبل يحرق 1047 سعر حراري في الساعة.

1- الركض 8 أميال في الساعة يحرق 1074 سعر حراري في الساعة.