8 نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكلى

الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان لأنها تنقى الجسم من الأملاح والسموم وتطردهم خارج الجسم مما يحافظ على الصحة بشكل عام، ولكن للأسف انتشرت مؤخرا أمراض الكلى بأنواعها.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، أن الكلى جوهرة ثمينة منحها الله للإنسان وللأسف لا تعوض، وذلك لأنها تقوم باستخلاص النفايات والماء الزائد من الجسم، كما تقوم الكلى بقياس نسبة الأملاح كالصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور في الدم، وتحافظ على مستواهم الطبيعي عن طريق الامتصاص والإخراج، كما تفرز هرمون الإريثروبويتين الذي يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء، وأيضا تفرز مواد للتحكم في ضغط الدم، وتنشط فيتامين د المطلوب لتكوين العظام.

وأضاف "هنداوى"، أن صحة الكلى متفاوتة بين الأشخاص على حسب أسلوبهم في الحياة والغذاء، فهناك من يستطيع الحفاظ على الكلى وهناك من لم يستطيع وللأسف يصاب بأمراض مزعجة قد يؤدى بعضها إلى الفشل الكلوى مما يجبر المريض على الخضوع لجلسات الغسيل الكلوى بعد تلف كليتيه، وهناك 5 نصائح تساعد على صحة الكلى، منها:-

1- الإقلال من تناول الأملاح.

2- الإكثار من تناول الماء.

3- الإقلال من تناول المنبهات والمشروبات الغازية.

4- عدم تناول المسكنات إلا تحت إشراف طبيب.

5- عدم حبس البول لفترات طويلة بحيث يجب التخلص منه بشكل دوري.

6- الحفاظ على مستوى الضغط والسكر بالدم.

7- الكشف الدوري على الجسم والكلى خاصة في حالة وجود تاريج مرضى للكلى بالعائلة.

8- عند الشعور بحرقان بالبول وآلام بالكلى يجب الذهاب لطبيب على الفور لتشخيص الحالة وسرعة تلقى العلاج حفاظا على صحة الكلى.